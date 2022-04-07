Поки з області триває евакуація, Харків готується до оборони.

У четвер, 7 квітня, один з батальйонів територіальної оборони Харкова провів навчання.

Про те, як це було, — у фоторепортажі УНІАН.

Під час занять з бойової підготовки бійці тероборони відпрацювали навички бою, в тому числі — з використанням ножа. Також тренувалися з використанням ручних протитанкових гранатометів.

Зазначимо, на Харківщині тероборона нарівні з військовими вела бої проти російських загарбників.

Роль територіальної оборони у відбитті наступу російських окупантів відзначив і голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

"Харків показав свою силу, Збройні Сили України показали свою силу, як інші підрозділи - Національна Гвардія, Національна поліція, Тероборона. Нам є чим захищатися, ми - на своїй землі, і це не гучні слова, тому що об'єдналися всі", — підкреслював він.

6 квітня стало відомо, що російські загарбницькі війська відправляють залізницею озброєння і техніку в Харківську область.

Жителів окремих районів Харківської області закликали евакуюватися, поки є така можливість. Евакуації стосується жителів Лозового та районів Барвінкового. Саме там українські захисники очікують загострення нападів окупантів.

Харків тим часом готується до оборони.

"Харків добре озброєний і готовий до оборони. Необхідності проведення централізованої евакуації з міста немає. Ми вистоїмо, ми переможемо", – сказав мер міста Ігор Терехов.

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