На Харківщині окупанти здійснили артилерійський обстріл житлових будинків у Балаклії, внаслідок якого загинули троє людей.
Як повідомляє Офіс генпрокурора, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 6 квітня окупанти здійснили артилерійський обстріл по житлових будинках у Балаклії.
"Внаслідок цього помешкання людей частково зруйновано. Від обстрілів загинули троє осіб", - йдеться у повідомленні.
Також окупанти обстріляли Лозовівську громаду на Харківщині.
Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.
"Вечір не вдався. Лозівська громада піддалася ракетним обстрілам", - сказав він.
При цьому зазначив, що обійшлося без людських жертв.