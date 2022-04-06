Правоохоронці відкрили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

На Харківщині окупанти здійснили артилерійський обстріл житлових будинків у Балаклії, внаслідок якого загинули троє людей.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 квітня окупанти здійснили артилерійський обстріл по житлових будинках у Балаклії.

"Внаслідок цього помешкання людей частково зруйновано. Від обстрілів загинули троє осіб", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти обстріляли Лозовівську громаду на Харківщині.

Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

"Вечір не вдався. Лозівська громада піддалася ракетним обстрілам", - сказав він.

При цьому зазначив, що обійшлося без людських жертв.

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