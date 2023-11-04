Люди перебували на вулиці, зокрема поруч з продуктовим магазином.

Сьогодні російська армія кілька разів гатила по Херсону, ввечері загинула людина, ще кілька цивільних поранено, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, близько 19:00 російські окупанти вдарили по середмістю Херсона. "Поцілили поблизу продуктового магазину. Попередньо, загинув чоловік, ще одна жінка – поранена. Потерпілу доставили до лікарні", – зазначив посадовець.

За уточненою інформацією, загиблому було 55 років, він отримав вибухову травму, 52-річна жінка отримала множинні осколкові поранення різних частин тіла.

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Раніше, після 11:00, російські загарбники вдарили по Корабельному району Херсона, де також постраждали люди.

Як уточнив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, вдень постраждали троє людей, двоє з них ушпиталені.

"82-річна жінка з осколковим пораненням грудної клітини у тяжкому стані. Стан 84-річного чоловіка оцінюється як середній. Ще одна поранена – жінка 65 років після отримання медичної допомоги від госпіталізації відмовилась", – розповів Мрочко. На момент цієї атаки всі троє травмованих перебували на вулиці.

Останні удари по Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері російська армія завдала удару по Полтавщині – по Миргородському району, який знаходиться за 150 кілометрів від кордону з РФ. Попередньо: уламки ракети пошкодили житлові будинки, постраждали люди, серед яких - двоє дітей. Також наразі відомо, що загинула місцева жителька.

Напередодні окупанти кілька годин завдавали ударів по південних регіонах України із застосуванням ракет і ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити ракету Х-59 та 11 БпЛА типу "Shahed-131/136": по три у Кіровоградській та Миколаївській областях, два – на Одещині, по одному – на Херсонщині, у Дніпропетровській й Вінницькій областях.

Відомо, що сталося влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта на Одещині, але обійшлося без критичних руйнувань та постраждалих.

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