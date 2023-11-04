Російська армія кілька разів гатила по Херсону / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Сьогодні російська армія кілька разів гатила по Херсону, ввечері загинула людина, ще кілька цивільних поранено, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, близько 19:00 російські окупанти вдарили по середмістю Херсона. "Поцілили поблизу продуктового магазину. Попередньо, загинув чоловік, ще одна жінка – поранена. Потерпілу доставили до лікарні", – зазначив посадовець.

За уточненою інформацією, загиблому було 55 років, він отримав вибухову травму, 52-річна жінка отримала множинні осколкові поранення різних частин тіла.

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Раніше, після 11:00, російські загарбники вдарили по Корабельному району Херсона, де також постраждали люди. 

Як уточнив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, вдень постраждали троє людей, двоє з них ушпиталені.

"82-річна жінка з осколковим пораненням грудної клітини у тяжкому стані. Стан 84-річного чоловіка оцінюється як середній. Ще одна поранена – жінка 65 років після отримання медичної допомоги від госпіталізації відмовилась", – розповів Мрочко. На момент цієї атаки всі троє травмованих перебували на вулиці.

Останні удари по Україні  

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері російська армія завдала удару по Полтавщині – по Миргородському району, який знаходиться за 150 кілометрів від кордону з РФ. Попередньо: уламки ракети пошкодили житлові будинки, постраждали люди, серед яких - двоє дітей. Також наразі відомо, що загинула місцева жителька.

Напередодні окупанти кілька годин завдавали ударів по південних регіонах України із застосуванням ракет і ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити ракету Х-59  та 11 БпЛА типу "Shahed-131/136": по три у Кіровоградській та Миколаївській областях, два – на Одещині, по одному – на Херсонщині, у Дніпропетровській й  Вінницькій областях.

Відомо, що сталося влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта на Одещині, але обійшлося без критичних руйнувань та постраждалих.

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