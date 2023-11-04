Для окупантів "оточення" - одне з найбільш слабких місць.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський пояснив, чому у 2022 році окупанти вирішили вийти з захопленого Херсона під час наступу ЗСУ.

"Їхні війська були розділені таким бар’єрним рубежем як річка Дніпро. Основна частина сил (росіян – ред.) залишалася на нашій території, де ми проводили наступальну операцію. Вони розуміли прекрасно, що це угрупування військ могло або потрапити в оточення, або бути знищеним. Для росіян слово "оточення" – одне з найбільш слабких місць. І коли вони чують слово "оточення", професійно тікають", - розповів Тарнавський у проекті "Рік. Херсон"

За його словами, загарбники вживають всіх необхідних заходів, щоб їхні війська не потрапляли в максимальне оточення.

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"Тобто вони краще втечуть з поля бою, але не потраплять в оточення", - додав командувач.

Війна в Україні - ситуація у Херсонській області

Як відомо, 11 листопада ЗСУ зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни.

На втрату обласного центра загарбники відповіли традиційно - почали щодня обстрілювати місто, яке перед цим називали "російським". Внаслідок дій військових країни-агресорки у Херсоні ледь не щодня гинуть та отримують поранення люди.

Наразі, за словами експертів, ЗСУ змогли прорватися на лівий берег Херсонської області. Там триває операція в районі села Кринки. Начальниця прес-центру ОК "Південь" підтверджувала, що Сили оборони проводять бойову роботу у цьому регіоні, про результати якої ще рано говорити.

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