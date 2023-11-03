Вночі росіяни п’ять годин атакували південні регіони дронами та запустив ракету Х-59.

Сьогодні вночі ворог завдав удару по південних регіонах України, в Одеській області сталося влучання у цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

"Ворог системно тероризує південні регіони із застосуванням ракет і ударних дорнів. Вночі здійснив потужну дронову атаку, серед якої запустив й керовану ракету повітряного базування Х-59 по Кіровоградщині", - розповіли у пресслужбі.

Зазначається, що майже п’ять годин напруженої бойової роботи сил протиповітряної оборони призвели до збиття ракети Х-59 та 11 БпЛА типу "Shahed-131/136": по три у Кіровоградській та Миколаївській областях, два – на Одещині, по одному – на Херсонщині, у Дніпропетровській й Вінницькій областях.

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"На жаль, є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта на Одещині. Критичних руйнувань і постраждалих не зафіксовано", - запевняють у Силах оборони.

Ситуація на півдні Україні - останні новини

Нагадаємо, 2 листопада ввечері російські окупанти атакували Одещину двома надзвуковими ракетами типу "Онікс" з тимчасово окупованого півострова Крим. Ракети були випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон", вони втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя Чорного моря.

Напередодні на південному напрямку українські захисники ліквідували понад три десятки окупантів, знищено чотири БТР-82, реактивну систему залпового вогню "Град", десять гармат, чотири одиниці автомобільної техніки, а також п’ять ворожих пунктів – два польових та три спостережних.

Тактична авіація загарбників атакувала прибережні населені пункти Херсонщини 44 керованими авіабомбами. Внаслідок цього вщент зруйновано чотири будинки, будівля дитячого садочка, водонапірна башта в одному з населених пунктів, пошкоджено до півтора десятка будинків.

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