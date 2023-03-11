Окупанти використовують ДРГ для "терору та демонстрації військової присутності".

Висадка російських ДРГ безпосередньо в акваторії Херсона неможлива - українські військові добре підготувалися їх "зустрічати".

Як розповів в ефірі телемарафону прес-офіцер тактичної групи "Грім" Дмитро Плетенчук, інциденти як вчорашній, коли українські сили знищили російську ДРГ на островах поблизу Херсона, що пересувалася зі зброєю на човнах, відбуваються регулярно.

Плетенчук зазначив, що на правобережній Херсонщині відкриту територію Дніпра повністю контролюють ЗСУ: всюди спостережні пости, узбережжя заміновано. Це унемовживлює висадку російських диверсантів або ДРГ.

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"Щодо катерів, які ми топимо і особового складу, який ліквідовуємо, то цей процес відбувається постійно, просто іноді ми говоримо про це, іноді - це рутинна робота, яку ми не показуємо. Проте ми знаходимо ці цілі та знищуємо їх постійно протягом останніх чотирьох місяців", — каже Плетенчук.

За його словами, у висадці ДРГ немає сенсу, оскільки подібні операції проводяться виключно в контексті більшої операції. Тактику росіян, каже військовий, важко пояснити.

"Так само як і артилерійська підготовка має проводитись, але вони це використовують виключно для терору та демонстрації військової присутності", – каже Плетенчук.

Ситуація на звільненій території Херсонської області

В листопаді 2022 року росіяни втекли з Херсона – єдиного обласного центру, який вдалося окупувати за час повномасштабного вторгнення. Також українські сили витиснули окупантів з усієї правобережної частини області. Відтоді загарбники не припиняють атакувати звільнені території, зокрема, Херсон, завдаючи руйнувань та вбиваючи цивільне населення.

Крім цього,російські загарбники постійно намагається висадити свої диверсійно-розвідувальні групи на правобережжі. Минулої доби українські сили оборони попередили чергову таку спробу, знищивши сім човнів, які ворог облаштував навісними моторами та кулеметами.

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