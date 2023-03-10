Українські бійці знищили сім човнів окупантів.

Українські Сили оборони попередили чергову спробу росіян висадити диверсійно-розвідувальну групу на острови біля Херсона.

Внаслідок операції було знищено сім російських човнів, розповіла начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан І рангу Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону. За її словами, ці острови залишаються "сірою зоною".

"Ми знищили їхній налаштований флот із семи човнів. Противник обладнав їх навісними моторами, облаштував кулеметами, укріпив борти й намагався таким чином дістатися до островів. Ця їхня "акція" була невдалою, адже за три дні човни та особовий склад у кількості приблизно 20 осіб знищені", - розповіла Гуменюк.

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Вона відзначила, що російські загарбники постійно намагається висадити там свої диверсійно-розвідувальні групи, однак безуспішно.

Російські ДРГ

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року російська диверсійно-розвідувальна група перетнула кордон Сумської області, українські військові вступили з ними у бій.

Військовий експерт Юрій Федоров розповів, що ДРГ можуть виконувати різні задачі - від диверсій на об'єктах критичної інфраструктури до ліквідації регіональних керівників.

Нещодавно у Генштабі повідомили про спробу російської ДРГ прорватися в Куп'янський район Харківської області.

У лютому захисники України знищили ДРГ, яка намагалася висадитися на острів у дельті Дніпра на переобладнаному човні.

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