В результаті обстрілу 3 людей було вбито, а ще 8 отримали поранення.

Російські окупанти обстріляли село Бургунка на Херсонщині з використанням фосфорних снарядів. В результаті атаки було вбито 3 місцевих жителів, а ще 8 отримали поранення.

Інформацією про це поділився прес-центр оперативного командування "Південь" на офіційній сторінці на Facebook. До публікації прикріпили відео з демонстрацією наслідків обстрілу. Жителі Бургунки показали елементи фосфору на землі, а також снаряд до РСЗВ "Град", який влучив у будинок і вилетів назовні через вікно.

Серед поранених були 3 дітей, двоє з яких залишилися сиротами в результаті обстрілу. Всіх громадян з ушкодженнями госпіталізували, проте стан у них важкий. Нагадаємо, згідно з Женевською конвенцією про захист жертв війни 1949 року, застосування фосфорних боєприпасів заборонено, якщо цивільні особи потрапляють в небезпеку.

Відео дня

Обстріли Херсонщини: актуальна інформація

Після втечі з Херсона 11 листопада рашисти почали активно обстрілювати місто і всю правобережну частину області. Удари наносяться майже щодня і нерідко забирають життя людей.

Вчора, 19 лютого, окупанти обстріляли те ж саме село Бургунка. Вороги вбили сім'ю, а 13-річний хлопчик залишився круглим сиротою. Його госпіталізували з пораненням.

А за добу 18 лютого противник скоїв 65 ударів по території Херсонської області. В результаті 1 людина загинула, а ще 3 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Вас також можуть зацікавити новини: