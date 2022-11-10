Ворог збудував лінію оборони навколо Херсона.

Більшість російських військових, які перебували на правому березі Дніпра на Херсонщині, все ще залишаються там. Загалом там налічується близько 20 тисяч російських окупантів.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький виданню The Guardian, спочатку росіяни депортували мирних жителів Херсонщини. Після цього почали вивозити військових, які не брали участі в активних бойових діях, та боєприпаси.

За словами Скібіцького, російські окупанти відступають від другої лінії оборони, куди їх відкинули українські захисники на початку жовтня. Проте ворог збудував лінію оборони навколо Херсона.

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Представник ГУР наголосив, що "час покаже", чи захочуть росіяни обороняти місто.

Звільнення Херсонщини

На півдні України Сили оборони продовжують звільняти населені пункти від російських окупантів.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 листопада 2022 року, українські війська продовжують наступ на Херсонщині згідно з планом. З 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

Водночас, за даними Генштабу, російські загарбники намагаються поповнити свої втрати на Херсонщині тими військовими, які відступили з Харківської області після контрнаступу Збройних сил України. Зазначається, що групи загарбників відправляють на Херсонщину без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї – їх обіцяють видати безпосередньо в районі ведення бойових дій.

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