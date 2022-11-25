Через постійні ворожі обстріли з міських лікарень евакуювали пацієнтів.

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон, є жертви серед цивільних.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. "Знову обстріли Херсона. Є постраждалі серед мирних жителів", - зазначив він.

Своєю чергою голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що через постійні обстріли російських військ з херсонських лікарень вирішено евакуювати пацієнтів.

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"Дітей, що проходили лікування у Херсонській обласній клінічній лікарні, перевезли до Миколаєва. Там вони й надалі отримуватимуть всю необхідну медичну допомогу. Пацієнти Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги також евакуйовані з міста. 100 людей лікуватимуться у Одесі, доки у Херсоні повторюватимуться ворожі удари", - поінформував він.

Янушевич також нагадав, що всі мешканці Херсонщини, котрі бажають евакуюватися до безпечніших областей України, можуть звертатися до ОВА .

Обстріли Херсона

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Янушевича, 24 листопада російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Внаслідок обстрілів загинуло 10 людей, 54 було поранено.

У Херсоні ворог поцілив у приватні та багатоквартирні будинки, суднобудівний завод, будівлю на території школи та газові труби. Також росіяни обстріляли населені пункти Зеленівка, Чорнобаївка та Степанівка Херсонського району, а також Берислав.

11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни Росії проти України.

Говорячи про обстріли Херсона та області, президент Володимир Зеленський зазначив, що це помста тих, хто програв.

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