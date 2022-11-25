Масштаби замінування в Херсоні надзвичайно великі.

Під час відступу з Херсона, російські окупанти замінували безліч обʼєктів та речей. Росіяни залишали замінованими навіть дитячі іграшки.

Як заявив радник глави МВС Ростислав Смірнов в ефірі телемарафону, масштаби замінування в Херсоні надзвичайно великі.

"Наразі основний упор іде на розмінування. Масштаби замінування там надзвичайно великі. Я постійно отримую фотозвіти – у дитячих іграшках, між двома футбольними м'ячами була розташована міна тощо", – наголосив він.

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За словами Смірнова, на деокупованих територіях Херсонщини рятувальники знешкодили вже понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Ситуація на Херсонщини: що відомо

Після звільнення правобережжя Херсонщини від російських окупантів Херсон та деокупована частина області постійно піддаються ворожим обстрілам. Так, 24 листопада окупанти знову обстріляли Херсон. Станом на 23:00 було відомо про сімох загиблих.

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про обстріли Херсона та області, зазначив, що це помста тих, хто програв. За його словами, Росія не вміє воювати, а єдине, що поки може, – це тероризувати.

Водночас зʼявляється ще більше доказів про скоєння росіянами воєнних злочинів під час окупації Херсонщини. В СБУ повідомили, що в Херсоні російські окупанти облаштували катівню в офісному приміщенні. Там вони знущалися над місцевими громадянами зі стійкою проукраїнською позицією. Разом з дорослими затримували і підлітків.

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