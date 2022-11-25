Жертвами російського обстрілу стали семеро людей.

Станом на 23:00 24 листопада 2022 року внаслідок обстрілу Херсона з боку російських окупантів загинули семеро людей.

Як повідомив в Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, 21 людина дістала поранень.

"Сьогоднішній день – це чергова страшна сторінка в історії нашого міста-героя. Тільки за вечір – 21 поранений та 7 загиблих… Вічна пам’ять загиблим від рук російських загарбників. Щирі співчуття рідним", – написав він.

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Станом на 20:15 було відомо про 4 загиблих і 6 поранених внаслідок ворожого удару.

Обстріл Херсона: що відомо

Увечері в четвер, 24 листопада, російські війська обстріляли Херсон. Удар припав на житлові квартали міста.

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу російськими окупантами Херсона є постраждалі.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріли Херсона та області. Глава держави зазначив, що це помста тих, хто програв. Зеленський також наголосив, що Росія не вміє воювати, а єдине, що поки може, – це тероризувати.

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