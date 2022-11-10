За словами міністра оборони, у Херсонській області Росія тримає приблизно 40 тисяч військовослужбовців.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росії знадобиться мінімум тиждень для того, щоб вивести окупаційні війська з Херсона.

Таку думку очільник українського міністерства висловив в коментарі Reuters. Він також зазначив, що передбачити дії Російської Федерації складно.

"Не так просто вивести ці війська з Херсона за один чи два дні. Як мінімум, це займе один тиждень", – вважає Резніков.

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За словами міністра оборони, у Херсонській області Росія тримає приблизно 40 тисяч військовослужбовців. Окупаційні війська все ще перебувають в Херсоні та передмісті, а також на правому березі Дніпра.

Водночас Резніков назвав безглуздою ідею, що під час відступу росіяни підірвуть Каховську ГЕС. Він наголосив, що підрив дамби призведе до затоплення територій, що контролюються росіянами, а також перекриє доступ до прісної води в окупованому Криму.

Звільнення Херсонщнини: що відомо

Українські військові продовжують просуватися на півдні України. Президент Володимир Зеленський заявив, що на південному напрямку від російських окупантів уже звільнили 41 населений пункт.

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що під час відступу з Херсона російські окупанти намагатимуться вбити максимальну кількість українських військових. Він додав, що бійці Збройних сил України просто так не кинуться в місто, цей процес може зайняти до двох тижнів.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють про те, що у Херсоні окупанти перед відступом знищують місто. Росіяни підірвали телецентр, котельні і об’єкт обленерго.

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