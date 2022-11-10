Українські воїни просто так не кинуться в Херсон, вважає експерт.

Під час відступу з Херсона російські окупанти намагатимуться вбити максимальну кількість українських військових.

Бійці Збройних сил України просто так не кинуться в місто, цей процес може зайняти до двох тижнів, спрогнозував російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський у новому випуску програми "Аргумент" на УНІАН.

"...прийняте рішення (щодо відходу окупантів їз Херсона - Ред.) з військової точки зору, воно виправдане, але політично воно просто майже самогубне для путінського режиму... вони будуть стріляти, намагатися вбивати максимальну кількість українських військовослужбовців, тому, я думаю, що ЗСУ, вони так просто в місто не кинуться", - сказав експерт.

За його словами, армія України має свою перевагу - вона може продовжувати "молотити" супротивника "Хаймарсами" (американські реактивні артилерійські системи - Ред.) і все.

"Тому цей процес (входу ВСУ в Херсон - Ред.) може зайняти до двох тижнів, я думаю...", - вважає експерт.

Ситуація в Херсонській області під час війни з РФ - це варто знати

Вороги взяли під контроль Херсон 2 березня поточного року.

Наприкінці літа ЗСУ пішли в контрнаступ. Зокрема, наша армія просувалася вперед у Херсонській області. Станом на кінець жовтня було деокуповано понад 80 населених пунктів.

9 листопада командувач окупантами в Україні Сергій Суровікін заявив, що ворог залишає правобережжя регіону.

10 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що з 1 жовтня українські воїни в Херсонській області змогли звільнити понад тисячу квадратних кілометрів території.

За словами радника глави Офісу президента України Володимира Зеленського Михайла Подоляка, супротивники хочуть перетворити Херсон на "місто смерті".

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