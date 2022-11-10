Зеленський наголосив на необхідності пам’ятати, що кожен крок Сил оборони – це життя українських воїнів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що від російських окупантів уже звільнили 41 населений пункт на півдні України.

У своєму відеозверненні президент розповів про успіхи військових на південному напрямку та закликав памʼятати, якою ціною дається звільнення українських територій від окупантів.

"Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, – вже десятки. 41 населений пункт звільнено. Дякую всім нашим героям, які забезпечують це просування", – наголосив Зеленський.

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За його словами, необхідно пам’ятати, що кожен крок Сил оборони – це життя українських воїнів.

"Життя, які віддаються за свободу для українців. Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби. Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог іде – це українці великою ціною женуть окупантів", – додав президент України.

Зеленський зауважив, що так було на Харківщині, Київщині, Сумщині, Чернігівщині.

"Зараз – Миколаївщина, Херсонщина. А маємо пройти весь шлях – на полі бою та в дипломатії, – щоб на всій нашій землі, по всьому нашому міжнародно визнаному кордону, були наші прапори – українські прапори. І більше ніколи жодних ворожих триколорів", – зазначив Зеленський.

Ситуація на півдні України: що відомо

Збройні сили України продовжують повертати окуповані території нашої країни. 10 листопада зʼявилася інформація про звільнення декількох населених пунктів на півдні України.

Так, українська армія повернула під контроль місто Снігурівка Миколаївської області.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що у звільнені населені пункти Миколаївської області, зокрема, в місто Снігурівка, влада готує повернення адміністративного персоналу. Утім жителям поки не варто туди повертатися, оскільки є загрози.

Крім того, є просування і на Херсонщині. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що українські війська продовжують наступ на Херсонщині згідно з планом. З 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

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