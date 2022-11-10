Там продовжуються проблеми зі зв’язком.

У Херсоні окупанти перед відступом знищують місто - підірвали телецентр, котельні і об’єкт обленерго.

Продовжуються проблеми зі зв’язком, він є тільки біля Антонівського мосту, повідомляє місцеве видання "Мост".

"Росіяни перед відступом почали знищувати Херсон. У місті підірвали котельні і об’єкт обленерго. Окрім того, росіяни підірвали телецентр, який знаходиться біля телевежі. Сама телевежа ціла", - пише видання з посиланням на місцевих мешканців.

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Ситуація у Херсоні

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із правобережжя Херсонщини.

Голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що вчора багато російських окупантів виїжджали з Херсона та Снігурівки Миколаївської області.

За словами місцевих мешканців, росіяни вивезли з Херсонського художнього музею абсолютно всі цінності. У ньому було біля 13 тисяч дуже цінних робіт.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що за добу українська армія звільнила 12 населених пунктів Херсонської області.

На думку Financial Times, Херсон має важливе стратегічне значення, звідки Україна може перекалібрувати свій контрнаступ.

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