Зокрема зазначається, що російські окупанти роблять це з метою стримування можливих контрнаступів українських військ.

У британській розвідці розповіли про мету постійних інтенсивних обстрілів російськими окупантами міста Херсон та звільненої частини Херсонської області. Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"В останні дні одні з найбільш інтенсивних обстрілів у конфлікті, ймовірно, відбулись вздовж річки Дніпро на півдні України. До них відносяться постійні російські обстріли міста Херсон з артилерії, вогонь ведеться зі східної частини річки (Дніпро)", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що 29 січня місцева влада повідомила про загибель ще трьох цивільних у Херсоні, коли два пришвартовані до берега іноземні судна було пошкоджено, що спричинило розлив нафти.

Відео дня

"Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Точне обґрунтування Росії для витрачання її обмежених запасів боєприпасів у цьому місці незрозуміле. Однак командири, імовірно, мають за мету погіршити моральний дух цивільних і стримувати будь-які українські контратаки через річку", - сказано у повідомленні.

За даними Гештабу, минулої доби на Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 21 населеного пункту. Внаслідок обстрілів області одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень.

Нагадаємо, кілька днів тому Херсон опинився під масованим ударом з боку Росії. В результаті було пошкоджено комунальне підприємство і 16 одиниць техніки, в тому числі, евакуаційний транспорт. Окупанти також влучили в лікарню, автостанцію, шкільний майданчик.

Вас також можуть зацікавити новини: