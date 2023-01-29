Його вдалося локалізувати.

Російські війська обстріляли порт у Херсоні, внаслідок цього стався витік нафтопродуктів у Дніпро.

Про це йдеться у повідомленні в офіційному Telegram-каналі Херсонської обласної військової адміністрації. Повідомляється, що атака відбувался нещодавно. Відомо, що два судна, які належать іноземним компаніям, зазнали пошкоджень. Екіпаж зумів локалізувати вилив нафтопродуктів.

"Російським снарядом було пробито корпус та місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро", - йдеться у повідомленні.

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Обстріли Херсона

Як повідомляв УНІАН, Росія систематично тероризує мешканців міста. У пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку вважають, що окупанти намагаються "зламати" волю людей.

Вдень російські загарбницькі війська сім разів обстріляли звільнене місто. За даними Херсонської обласної військової адміністрації, що через обстріли три людини загинули, ще шестеро отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки без світла залишилися мешканці одного мікрорайону Херсона.

У МОЗ повідомили, що під удар потрапила і обласна клінічна лікарня, постаждала медсестра.

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