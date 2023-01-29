З початку доби станом на 14:00 окупанти здійснили 7 обстрілів міста.

За попередніми даними, в результаті обстрілів Херсона одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Як повідомляється в Telegram-каналі Херсонської міської ради, перший обстріл Херсона російські війська здійснили близько опівночі. В результаті було пошкоджено комунальне підприємство і 16 одиниць техніки, в тому числі, евакуаційний транспорт.

Другий етап залпів по місту розпочався близько першої години дня. Всього станом на 14.00 сталося 7 обстрілів. Окупанти влучили в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, а також транспортні засоби.

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"Є інформація про 1 загиблу і 2 поранених, але вона уточнюється", - зазначають у міськраді.

Водночас, як уточнює Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram, місто під масованим ударом окупантів.

"Херсон - під масованим ударом російської артилерії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, ворог б'є по житлових кварталах міста. "На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених і загиблих", - наголошується в повідомленні.

Жителям міста рекомендовано пройти в найближче укриття або залишатися вдома, користуючись правилом двох стін, і в жодному разі не залишатися на вулиці.

Ситуація в Херсоні: актуальні дані

22 січня 2023 року російські війська обстріляли окуповані Олешки Херсонської області.

23 січня в Генштабі ЗСУ повідомили, що на окуповану Херсонщину прибуло поповнення окупантів майже без бронежилетів та озброєних лише стрілецькою зброєю.

24 січня російські окупанти завдали удару по Херсону. Загарбники обстріляли пологовий будинок, школу і поліклініку. Будівлю пологового будинку пошкоджено.

26 січня 2023 року росіяни 36 разів обстріляли Херсонщину.

27 січня російські окупанти в черговий раз обстріляли житлові квартали Херсона і Херсонського району.

28 січня окупанти 36 разів обстріляли Херсонську область. Обстріли були з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

29 січня 2023 року російські війська обстріляли лікарню Херсона.

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