Ворог не припиняє наступальних дій на сході та обстрілює міста і села всюди, де дістає артилерія.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах восьми населених пунктів на Донбасі. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зазнає великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка та Парасковіївка на Донеччині.

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Протягом минулої доби ворог завдав п'ять авіаційних та шість ракетних ударів. Противник здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ураження зазнала цивільна інфраструктура Сумської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках – без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. З мінометів та артилерії були обстріляні райони чотирьох населених пунктів Сумської області та дев'яти - Харківської.

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв позиції українських військ в районах чотирьох населених пунктів Харківської області та двох - Луганської; на Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали п'ять населених пунктів на Луганщині.

На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили 11 населених пунктів Донецької області; на Авдіївському напрямку обстріляно було вісім населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони шести населених пунктів Донецької області; на Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили райони 20 населених пунктів.

"На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 21 населеного пункту", - зазначили у Генштабі і додали, що там є жертви серед цивільного населення.

Ситуація на фронті – останні новини

За минулу добу авіація Сил оборони України завдала дев'ять ударів по районах зосередження російських окупантів. Крім того,артилеристи вразили 13 районів зосередження живої сили противника, пункт управління та склад боєприпасів ворога.

Аналітики американського Інституту вивчення війни дійшли висновку, що захоплення Бахмута російськими військами не є неминучим. Але ЗСУ можуть відступити з міста, щоб уникнути невиправдано високих втрат.

У РНБО попередили про максимальну ескалацію на фронті. У відомстві не виключають, що загарбники можуть розпочати наступ на Україну з півдня, сходу та півночі, як це було 24 лютого 2022 року.

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