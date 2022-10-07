Можливою метою цього "заходу" було виявити чоловіків призовного віку.

Цього тижня російські загарбники проводили перепис населення на окупованій Херсонщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

За його словами, ситуація в деокупованих населених пунктах області вкрай складна.

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"Великі проблеми з їжею та електропостачанням – воно відсутнє. Наразі ведуться ремонтні роботи аби забезпечити електропостачання. Волонтери та місцева влада також допомагають місцевому населенню будівельними матеріалами, щоб підготувати своє житло до зимового періоду", - розповів Хлань.

Також він зазначив, що жодних повісток місцевому населенню окупанти не видавали, проте протягом цього тижня вони здійснювали "перепис населення". На його думку, метою цього так званого "перепису" було виявити чоловіків призовного віку.

Кілька днів тому з’явилась інформація, що окупанти оголосили канікули в освітніх закладах. Причиною є те, що більшість вчителів відмовились співпрацювати з окупантами. Так, нещодавно був закритий Херсонський державний університет, попри активну пропагандистську кампанію вступу до цього університету.

"Вони пропонували вступати всім бажаючим без іспитів, і навіть забезпечити стипендії. Проте не змогли нікого набрати. Тепер вони мають намір всіх бажаючих дітей відправити на канікули до Криму. Таким чином, вони хочуть взяти дітей у заручники", - додав Хлань.

Ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня у Херсонській області було звільнено та стабілізовано понад 500 квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.

Експерти американського Інституту дослідження війни повідомляють, що Збройні сили України досягають значних успіхів на Херсонщині.

За даними розвідки Британії, українські захисники відтіснили лінію фронту ще до 20 кілометрів вперед, головним чином роблячи успіхи на східному березі річки Інгулець і на західному березі річки Дніпро.

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