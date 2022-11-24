"Ватажка і двох його спільників" вбили при спробі затримання на околиці Воронежа.

Співробітники ФСБ Росії застрелили у Воронежі трьох людей, які нібито готували диверсію на військових та енергетичних об'єктах регіону.

Як з'ясували журналісти The Moscow Times, ті, кого російські правоохоронці назвали "членами законспірованого осередку прихильників української націоналістичної ідеології", насправді були гравцями в страйкбол і відеогру S.T.A.L.K.E.R, розробкою якої займається українська компанія GSC Game World.

У ФСБ повідомили, що "ватажка і двох його спільників" вбили при спробі затримання на околиці Воронежа. Вони нібито чинили збройний опір, після чого у їхній бік відкрили вогонь у відповідь.

Відео дня

Російські пропагандисти в ефірі "Росія-1" показали сюжет про операцію ФСБ. У ньому можна побачити зошит з написом "Книга обліку особового складу угруповання "Свобода" і прапор з емблемою у вигляді голови зеленого вовка в профіль і написом "Воля". Це емблема угруповання з гри S.T.A.L.K.E.R, однак цей факт не завадив пропагандистам назвати її "прапором ультраправої націоналістичної партії".

Також ФСБ розповсюдила відеозапис з убитими, де можна побачити людей, яких представники страйкбольної спільноти Воронежа ідентифікували як місцевого жителя Володимира Котовського і людину з псевдонімом Сталкер Фосген. Першого охарактеризували як "звичайного технаря, роботягу", а другого назвали прихильником Навального, "нархістом і бунтарем", який нібито підтримував Україну.

У ролику ФСБ можна побачити людину в одязі, яку носив Фосген, і приміщення – кімнату, в якій убитий раніше фотографував страйкбольну гвинтівку для онлайн-оголошення про продаж.

Російські фейки про українських диверсантів

Після початку повномасштабного вторгнення в Росії час від часу спалахують пожежі на території військкоматів, на об'єктах інфраструктури тощо.

За інформацією російських ЗМІ, за сім місяців повномасштабної війни було скоєно понад півсотні нападів на військкомати та адміністративні будівлі. Після оголошення мобілізації в кінці вересня кількість підпалів значно зросла.

Зокрема, в кінці жовтня на Кутузовському проспекті в Москві невідомий кинув коктейль Молотова у приймальню голови "Єдиної Росії" Дмитра Медведєва.

Російська пропаганда звинувачує в таких інцидентах Україну. Медведєв відкрито називає причетних до подібних атак "жовто-блакитні диверсанти".

У зв'язку з "диверсіями", заявив Медведєв, в Росії можуть переглянути мораторій на смертні кари.

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