Ворога при нещодавніх обшуках у місцевих жителів цікавила наявність алкоголю, зазначили в Херсонській облраді.

Російські окупанти, які утримують лівобережну частину Херсонської області, мають дедалі більші проблеми з бойовим духом та дисципліною.

Днями ворог провів серію фільтраційних рейдів у Генічеському районі Херсонської області, про це у своєму Telegram-каналі написав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"За свідченнями місцевих жителів, поведінка... (ворога - Ред.) була набагато агресивнішою, ніж зазвичай. Окупаційні війська, що утримують лівобережну частину Херсонщини, мають наростаючі проблеми з бойовим духом та дисципліною", - зауважив Соболевський.

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Крім того, перший заступник голови облради підкреслив, що "наявність алкоголю при обшуках їх цікавила набагато більше, ніж зброя". "Армія мародерів та алкоголіків", - написав він.

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Окупанти на початку листопада відступили з правобережжя Херсонської області на лівобережжя.

17 грудня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що загарбники виводять частину своїх посіпак з Нової Каховки та Каховки у район селища міського типу Нижні Сірогози Генічеського району Херсонської області.

На початку грудня Генштаб поділився, що ворог вивів деякі окупаційні сили з Олешок, а 3 числа звідти забрали зрадників та їхні родини.

Пізніше начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк прокоментувала відомості про начебто вихід загарбників з Нової Каховки та Каховки. За її словами, нарочито показові ходи супротивника щодо нібито виходу з певної території можуть приховувати у собі певні пастки.

За словами військового льотчика-інструктора, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, супротивники можуть відступити на частині Херсонської області.

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