Нарочито показові ворожі ходи можуть містити у собі певні пастки, зазначила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк прокоментувала інформацію про начебто вихід окупантів з Каховки та Нової Каховки на Херсонщині.

Нарочито показові ходи ворога щодо нібито виходу з певної території можуть містити в собі деякі пастки, сказала вона в ефірі інформаційного телемарафону.

"Відбувається бойова робота, наші плани реалізуються. Те, що ми говорили, що не збираємось зупинятися, це підтверджується, але все ж таки треба дати можливість військовим довести роботу до певного блоку для закріплення результату і тільки потім це обговорювати", - зазначила Гуменюк.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, російські окупанти здійснюють передислокацію окремих підрозділів та відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки в район населеного пункту Нижні Сірогози Генічеського району.

Раніше у Генштабі повідомили, що 1 грудня супротивник вивів окремі підрозділи з Олешок, а 3 числа звідти вивезли колаборантів разом з їхніми родинами.

Військовий льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан говорив, що ворог може відступити на частині Херсонської області.

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