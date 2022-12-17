Росія здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області.
Їх переміщують в район населеного пункту Нижні Сірогози. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року. Як зазначається, у зв'язку з цим лояльним до окупантів місцевим пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму.
Також вказується, що у Луганській області окупанти продовжують здійснювати тиск на місцевих підприємців та примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством Російської Федерації.
"Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника", - поінформували в Генштабі.
Ситуація в Херсонській області
За даними Генштабу, 1 грудня російські окупанти вивели окремі підрозділи з Олешок, а 3 грудня звідти вивезли всіх колаборантів з родинами.
Пізніше стало відомо, що інтервенти посилили фільтраційні заходи. Вони перевіряють транспорт, документи і телефони у всіх громадян на в'їзді в Генічеськ.