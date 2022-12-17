Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому лояльним до окупантів місцевим пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму

Росія здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області.

Їх переміщують в район населеного пункту Нижні Сірогози. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року. Як зазначається, у зв'язку з цим лояльним до окупантів місцевим пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму.

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Також вказується, що у Луганській області окупанти продовжують здійснювати тиск на місцевих підприємців та примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством Російської Федерації.

"Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника", - поінформували в Генштабі.

Ситуація в Херсонській області

За даними Генштабу, 1 грудня російські окупанти вивели окремі підрозділи з Олешок, а 3 грудня звідти вивезли всіх колаборантів з родинами.

Пізніше стало відомо, що інтервенти посилили фільтраційні заходи. Вони перевіряють транспорт, документи і телефони у всіх громадян на в'їзді в Генічеськ.

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