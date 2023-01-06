Вороги перевіряють торгові точки, зазначили у Генштабі.

У тимчасово окупованій Каховці російські окупанти забороняють використовувати гривні.

Продавцям ворог погрожує вилученням готівки й товару, про це повідомляє Генеральний штабу Збройних сил України у своєму зведенні.

"У населеному пункті Каховка Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг української гривні, здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей", - сказано в повідомленні.

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В Генштабі зазначають, що окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру визволених населених пунктів Херсонщини. "На Херсонському напрямку, зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Чорнобаївка та Токарівка", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що на лівобережжі Херсонщини, яка зараз ще окупована ворогом, загарбники значно посилили фільтрацію.

Зокрема, у Новій Каховці та Каховці ворог постійно проводить рейди - шукає коригувальників вогню. Він зазначив, що посилились фільтраційні заходи і в Каланчаку.

Чиновник додав, що з 1 січня на захопленій частині регіону ворог заборонив використання гривні в обігу. За його словами, супротивники влаштували справжнє полювання за людьми, які здійснювали обмін валют.

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