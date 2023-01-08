У низці захоплених населених пунктів люди можуть дивитися лише вороже телебачення, зазначили у Генштабі.

У чотирьох населених пунктах тимчасово окупованих районів Херсонської області російські окупанти зупинили трансляцію всіх українських телеканалів.

Транслюється лише російське телебачення, про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка і Маринське Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів...", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Херсонській області зараз - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники на окупованій лівобережній частині Херсонщини значно посилили фільтраційні заходи. Зокрема, у Новій Каховці та Каховці ворожі військові постійно проводять рейди з пошуку коригувальників вогню.

Також, за даними Генштабу Збройних сил України, у Каховці окупанти заборонили використання гривні, погрожуючи підприємцям вилученням не лише готівки, а й товарів.

В окупованому селищі міського типу Нижні Сірогози на Херсонщині буряти виганяють людей з будинків та квартир і заселяються в них.

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