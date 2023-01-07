Власників квартир і будинків виганяють на вулицю під загрозою застосування зброї.

В окупованому смт. Нижні Сірогози на Херсонщині буряти виганяють людей з будинків та квартир і заселяються в них.

Про це у Facebook повідомляє поліція Херсонської області.

"Надходять повідомлення з тимчасово окупованого смт. Нижні Сірогози, що російські військові (за національністю буряти) заселяються до будинків та квартир, виганяють їх власників на вулицю під загрозою застосування зброї. У людей забирають ключі від помешкань та заявляють, що житло їм більше не належить", - сказано у повідомленні.

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Також зазначається, що поліція вчора відкрила 22 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині. Всі справи розпочато за ст.438 "Порушення законів та звичаїв війни" КК України.

Новини Херсонської області - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники на окупованій лівобережній частині Херсонщини значно посилили фільтраційні заходи. Зокрема, у Новій Каховці та Каховці ворожі військові постійно проводять рейди з пошуку коригувальників вогню.

Також, за даними Генштабу Збройних сил України, у Каховці окупанти заборонили використання гривні, погрожуючи підприємцям вилученням не лише готівки, а й товарів.

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