Зрадники України намагаються на авто потрапити в захоплений Росією Крим, зазначили у Генштабі.

З поки ще окупованої росіянами частини Херсонської області почали активніше тікати зрадники, які мають паспорти РФ.

Посіпаки супротивника на своїх машинах намагаються потрапити в захоплений Крим, але не все так просто, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у неділю, 25 червня. За його даними, "співробітники ФСБ РФ (Федеральна служба безпеки - Ред.) здійснюють фільтраційні заходи стосовно кожного зрадника".

"На тимчасово захопленій Херсонщині відзначається активізація процесу евакуації місцевих колаборантів з російськими паспортами на власних автомобілях до тимчасово окупованого українського Криму…", - повідомили у Генштабі.

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Ситуація в Херсонській області - зараз це варто знати

Через те, що росіяни у ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, вода з Каховського водосховища затопила, зокрема, низку населених пунктів на окупованій частині Херсонської області, позиції окупантів та їхню техніку. Через страшний злочин ворогів є жертви. Повідомлялося, що супротивники не рятували людей і навіть заважали евакуації тих, кому була потрібна допомога.

ЗМІ дізналися, що загарбники після підриву ГЕС тікали з першої лінії оборони майже по пояс у воді. Один з ворогів жалівся, що вони тонуть, але йдуть.

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