У повному екіпіруванні, зі зброєю загарбники залишали свої рубежі оборони.

Російські окупанти залишають першу лінію оборони в Херсонській області до пояс у воді через власний підрив Каховської ГЕС.

Відео відходу з позицій з'явилося у мережі. Його автором став один із загарбників.

На кадрах видно, як група загарбників йде із затоплених позицій зі зброєю у повному екіпіруванні. При цьому рівень води тільки зростає.

"Ось так ми йдемо із затоплених позицій. Тонемо, але йдемо", - заявив окупант за кадром.

РФ підірвала дамбу Каховської ГЕС

У вівторок, 6 червня, російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через неконтрольований скид води є загроза затоплення низки населених пунктів.

Станом на 09:40 середи, 7 червня, люди на контрольованому росіянами лівому березі Дніпра все ще заблоковані на горищах та верхніх поверхах своїх будинків. Хтось намагається самотужки евакуюватися, хтось перечікує.

Втім, окупанти кинули не тільки місцевих мешканців, але й власних товаришів. Вчора блогер "Николаевский Ванек" опублікував фрагмент аудіоперехоплення, у якому окупанти кричать у рацію, що тримаються на деревах і просять їх врятувати.

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