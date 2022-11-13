Українцям рекомендували дочекатися офіційного дозволу на повернення.

Українцям, які хочуть повернутися в деокуповані міста, наполегливо рекомендують дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами.

Як йдеться у повідомленні ДСНС, є безліч прикладів, коли ворог мінував житлові будинки, цивільні автомобілі та навіть тіла загиблих.

"Ми наполегливо рекомендуємо дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами ДСНС", - закликали у відомстві.

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Також у ДСНС дали поради тим, що все ж вирішив поїхати додому в звільнений населений пункт:

Потрібно звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати інформацію про обстеження будинку та території навколо на наявність вибухонебезпечних предметів.

У разі відсутності такої інформації самостійно подати заявку на обстеження домівки спеціалістами ДСНС за номером 101 або у мобільному застосунку "Розмінування України".

Розмінування деокупованих територій

Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити прецедент швидкого й масштабного розмінування територій.

Наприкінці жовтня Україна отримала унікальну британську машину для розмінування "Amtrak 400". Зараз вона працює на Харківщині.

Крім того, Канада має намір посилити допомогу з розмінування звільнених територій.

Українцям поки що не радять повертатися на територію деокупованої Херсонщини, тому що російські окупанти обстрілюють її та енергетичні об'єкти області.

Раніше у МВС заявляли, що на розмінування деокупованих територій може знадобитися біля 10 років.

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