На Хмельниччині РФ атакувала нафтобазу, - ОДА

Голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін розповів, що пожежа виникла в Шепетівському районі.

В Хмельницькій області в четвер, 15 жовтня, ввечері внаслідок атаки виникла пожежа на території нафтобази у Шепетівському районі, повідомив в Telegram голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.

Тюрін зазначив, що ворог неодноразово атакував Хмельниччину безпілотниками.

"Унаслідок атаки виникла пожежа на території нафтобази у Шепетівському районі", - йдеться в його повідомленні.

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Очільник Хмельницької ОДА додав, що до ліквідації наслідків пожежі залучені всі необхідні служби.

Атаки на російські НПЗ

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Зеленського, українські військові отримали від США пряму настійну рекомендацію не атакувати російські нафтопереробні заводи, інакше у Києва почнуться "проблеми з розвідкою". Президент України зазначив, що США вже кілька разів не попереджали Україну про балістичні атаки росіян. Зеленський нагадав, що одразу ж підтримав енергетичне перемирʼя після заяви Трампа і віддав відповідний наказ Силам оборони. В результаті, три дні Україна не атакувала російські НПЗ, тоді як країна-агресор - продовжувала напади. Більше того, ворог атакував енергетику України. Окрім цього, країна зіткнулася з проблемами роботи системи Starlink.

Також ми писали, що Зеленський назвав умову, за якої Україна може іти на поступки США та припинити удари по НПЗ РФ. Зокрема, президент України попросив надати ракети для Patriot. Він зазначив, що хоча Україну й попросили не атакувати РФ, країна-агресор продовжує це робити. За словами Зеленського, йому потрібні ці ракети, щоб захищатися.

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