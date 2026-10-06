Дрони атакували Москву та область, горить найбільша нафтобаза в регіоні (відео)

ЛПДС "Володарська" безпосередньо пов’язана з ключовими аеропортами Московського вузла.

На Москву та область вночі летіли сотні безпілотників, у мережі публікують кадри з прольотами БПЛА та роботою ППО.

"У період з 20:30 5 жовтня до п’ятої ранку 6 жовтня у бік Московської області летіли 650 БПЛА. Більшу частину з них знищено силами ППО на далеких рубежах. 105 безпілотників знищено під час підльоту до Москви", – заявив мер Москви Сергій Собянін.

Після атаки в мережі почали з’являтися кадри з пожежею. Спочатку повідомлялося, що горить Московський НПЗ.

Відео дня

Однак, як пише Telegram-канал ASTRA, аналіз опублікованих кадрів показав, що одна з пожеж сталася в селі Константиново Раменського міського округу Московської області, а джерело загоряння розташоване на території лінійної виробничо-диспетчерської станції "Володарська".

За повідомленнями місцевих жителів, горять два резервуари.

ЛПДС "Володарська" – це найбільша нафтобаза Московського регіону. Тут є можливість окремо зберігати та транспортувати трубопроводами автобензин, авіаційне та дизельне паливо. Товарообіг становить 3 млн тонн нафтопродуктів на рік.

Сировина надходить з Московського та Рязанського НПЗ, станція безпосередньо пов’язана з ключовими аеропортами Московського вузла – Внуково, Домодєдово, Шереметьєво.

Атаки на Москву – попередні удари

У ніч на 20 вересня безпілотники масово атакували Москву та Московську область. У результаті спалахнули масштабні пожежі на території логістичного технопарку "Соф’їно" та на нафтопереробному заводі (НПЗ) у Капотні – одному з найбільших у регіоні.

Пізніше стало відомо, що Московський НПЗ у Капотні призупинив переробку нафти після атаки. Зазначається, що внаслідок пожежі були пошкоджені обидві установки первинної переробки – АВТ-6 та "Євро+".

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