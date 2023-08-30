У Шевченківському районі рятувальникам надійшло одразу 4 виклики. Там внаслідок російського теракту загинули двоє людей.

Уламки ракет, якими Росія атакувала цієї ночі Київ, влучили в будівлю торговельного центру Ашан на вулиці Здолбунівській. Про це повідомив перший заступник голови Дарницької РДА Микола Калашник.

"Негайно на місце події прибула чергова бригада вогнеборців і ліквідувала наслідки пожежі. Постраждалі особи попередньо відсутні. Зруйновано дах, рештки ракети у внутрішньому приміщенні, працює слідчо-оперативна група", - розповів Калашник.

Тим часом у ДСНС України повідомили, що падіння уламків російських повітряних цілей зафіксовано у Шевченківському та Дарницькому районах столиці.

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Зазначається, що в Дарницькому районі виникла пожежа на даху магазину. Повідомлення про це надійшло о 05:17, пожежу було ліквідовано о 06:10 на загальній площі 50 квадратних метрів.

У Шевченківському районі о 05:15 рятувальникам надійшло одразу 4 виклики.

"Уламки впали на територію одного із підприємств столиці з подальшим горінням. О 06:07 пожежу локалізовано, а о 06:33 ліквідовано. За іншим викликом сталось загоряння на відкритій місцевості на площі 10 кв. м.", - йдеться в повідомленні.

Також у ДСНС додали, що за двома іншими адресами ворожі уламки влучили у нежитлові забудови. "Загинули 2 людини та ще одна людина травмована", - додали рятувальники.

У КМВА зазначали, що поранення різного ступеня важкості отримали троє людей. "Загинули два охоронці підприємства. Зовсім молоді хлопці - 26 та 36 років", - додали у військовій адміністрації.

Ракетний удар 30 серпня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на середу, 30 серпня, російські загарбники запустили по території України безпілотні літальни апарати. Згодом були зафіксовані пуски крилатих ракет з літаків Ту-95. Близько 5-ї ранку в столиці спрацювала протиповітряна оборона, було чутно вибухи.

Як розповіли у Київській міській військовій адміністрації, 30 серпня російські терористичні війська здійснили масовану, комбіновану атаку на Київ з використанням безпілотників та ракет. Попередньо, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.

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