Мережа гіпермаркетів "Ашан" після вторгнення РФ в Україну продовжила працювати на російському ринку, сприяла мобілізації до лав окупаційної армії та постачала товари загарбникам.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) включило французьку корпорацію Auchan до списку міжнародних спонсорів війни через її всебічну підтримки російської війни проти України.

Як наголошує НАЗК, "Ашан" після повномасштабного вторгнення РФ в Україну продовжив працювати на російському ринку та відмовився приєднатися до бойкоту цієї терористичної держави.

"Згідно з розслідуванням LeMonde і Bellingcat, Auchan бере активну участь у війні проти України, постачаючи товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги мирним жителям і допомагає з мобілізацією в Росії. Ось чому Auchan під виглядом "Ашан Россия" є прямим спонсором війни проти України", - йдеться в повідомленні.

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Скандал довкола діяльності Auchan в Росії

Як повідомляв УНІАН, французький Auchan Holding ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявив, що не має наміру йти з Росії, нібито піклуючись про робочі місця.

Нещодавно Insider, le Monde та Bellingcat опублікували розслідування, яке виявило, що французька мережа супермаркетів "Ашан" в Росії допомагає окупантам з товарами на фронті під виглядом гуманітарної допомоги і збирає дані про своїх співробітників для їхньої мобілізації. Зокрема, після оголошення мобілізації, мережа допомагала російським військкоматам виконувати норму: просто на робочому місці співробітникам вручали повістки і пропонували звільнитися.

Згідно з міжнародним правом, гумдопомогою під час міжнародних конфліктів вважається тільки допомога мирному населенню.

Після виходу матеріалу французька Auchan Retail заперечила, що під час війни постачала товари для російських військовослужбовців на територіях окупованих областей України. У мережі підкреслили, що їхні російські магазини не надають ніякої допомоги нікому, крім цивільного населення, а також не причетні до будь-яких зборів для російської армії.

Український офіс мережі гіпермаркетів "Ашан" заявив, що звернувся до центрального керівництва компанії з вимогою надати пояснення щодо цього інциденту.

Загалом, у списку міжнародних спонсорів війни НАЗК наразі перебуває вже 15 компаній із восьми країн, серед яких: французька мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin ("Леруа Мерлен"); американська транснаціональна корпорація Procter & Gamble; один із топових розробників банківського програмного забезпечення "ОупенУей Груп"; британська компанія з виробництва упакування та паперу Mondi; французький виробник заморожених і консервованих овочей Bonduelle та інші.

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