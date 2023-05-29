Внаслідок падіння уламків пошкоджено приватні будинки та інфраструктурні об'єкти.

Цієї ночі країна-агресора завдала чергового масованого удару по території України, застосовуючи різні типи озброєння з різних напрямків. Завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони значних руйнувань та людських жертв на Київщині вдалося уникнути, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко. За його словам, всі виявлені пошкодження незначні.

"Завдяки професійній роботі наших сил ППО влучання не зафіксовані. Постраждалих також немає. Внаслідок падіння уламків в одній із громад пошкоджено два приватних будинки. В одному з будинків виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Пошкоджень також зазнали технічні будівлі – гараж, ангар. Ще в одній громаді – пошкоджена квартира в багатоповерховому будинку. У навчальному закладі, розташованому поблизу, вибило вікна", – повідомив він та подякував українським військовим та працівникам оперативних служб.

Обстріли Київщини 29 травня - що треба знати

Після опівночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, це була 15-та масована атака цього місяця.

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Як повідомили у Повітряних силах, було знищено 37 російських крилатих ракет та 29 ударних безпілотних апаратів "Shahed-136/131". Над Києвом було виявлено та знищено понад 40 повітряних цілей, майже всі з них були збиті.

В поліції розповіли, що внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури в кількох районах Київської області, та показали фото наслідків.

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