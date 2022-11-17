Над столицею України збили дві крилаті ракети супротивника.

Над Київським водосховищем (Київське море) збито два іранських безпілотники.

У небі над водосховищем збили два БПЛА Shahed, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

У КМВА також повідомляли, що над Києвом, за попередніми даними, збито дві ворожі крилаті ракети. Зазначається, що даних про жертви та руйнування немає.

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"Інформація уточнюється", - додали у відомстві.

"За останню годину в районі Києва наші повітряні сили збили дві крилаті ракети та один БПЛА Shahed. Крім того, силами ППО знищено вже чотири Shahed", - уточнили пізніше в КМВА.

Нагадаємо, вранці 17 листопада в Києві, Київській області та ще у низці регіонів було оголошено повітряну тривогу. Пізніше повідомлялося, що супротивник запустив ракети. Згодом очільник Київської обласної воєнної адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в області працює ППО.

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Супротивник запустив по Україні 96 крилатих ракет, керовані авіаційні ракети та ударні дрони. Сили ППО збили понад 70 ракет і низку дронів.

У Київській області під ударом з боку ворога опинилися три райони, зафіксовано понад 15 руйнувань житлових будинків. В селі Плесецьке на кладовищі загинула місцева мешканка.

У Києві внаслідок ворожого удару пошкоджено два житлових будинки, загинула літня жінка.

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