Вороги використали проти нашої держави 96 крилатих ракет, зазначили у Повітряних силах армії України.

Збройні сили України уточнили, якими ракетами та безпілотниками російські окупанти вчора, 15 листопада, атакували Україну.

За уточненою інформацією, окупанти запустили по Україні 96 крилатих ракет повітряного і морського базування (Х-101, Х-555, "Калібр"), керовані авіаційні ракети Х-59, ударні дрони Shahed-136/131, "Оріон", "Орлан-10, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що протиповітряною обороною збито 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, "Калібр"), дві керовані авіаційні ракети Х-59, 10 Shahed-136/131, один БПЛА "Оріон" та один "Орлан-10".

Відео дня

Новий ворожий масований обстріл України - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада близько 14:20 Росія почала масовану ракетну атаку по Україні, яка тривала майже 4 години.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти випустили понад 90 ракет, 77 з яких збила ППО.

Зазначалося, що ворог 15 листопада перевищив кількість ракет, випущених під час масованого ракетного удару 10 жовтня, коли країна-терорист РФ спрямувала на Україну 84 ракети.

Унаслідок атаки в різних областях України уражено близько 15 енергооб’єктів. Без електропостачання залишились понад 7 млн абонентів у 17 областях та м. Києві.

Одразу після завершення повітряної тривоги фахівці розпочали відновлювальні роботи та ліквідацію завданих енергооб’єктам ушкоджень.

У Києві внаслідок ворожого удару пошкоджено два житлових будинки, в одному з них загинула літня жінка. У Київській області в селі Плесецьке на кладовищі жінка отримала смертельне поранення від уламків ворожої ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: