За попередніми даними, місто атакували іранські дрони-камікадзе.

У Кривому Розі Дніпропетровської області у понеділок увечері, 10 жовтня, пролунали вибухи.

Вибухи у Кривому Розі, за попередніми відомостями, сталися через іранські безпілотники, написав очільник міської військової адміністрації Олександр Вілкул в Telegram.

"Вибухи у Кривому Розі. Попередньо – дрони-камікадзе "Шахіди", – поділився він.

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Обстріли Кривого Рогу сьогодні – найважливіші новини

Росія зранку 10 жовтня почала масовано обстрілювати низку українських регіонів ракетами. Зокрема, супротивники у Кривому Розі поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури.

Без води та електропостачання залишилися два райони міста. Розпочалися ремонтні роботи.

За даними Генштабу Збройних Сил України, станом на 14.00 вороги запустили на нашу територію 84 крилатих ракети та 24 дрони. У Генштабі ЗСУ додали, що знищено 56 повітряних цілей.

Правоохоронці повідомляли, що жертвами масованого ракетного удару стали 11 осіб, а ще 64 люди постраждали.

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