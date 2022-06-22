Наразі відомо про щонайменше трьох поранених цивільних.

Російські військові наближаються до Лисичанська, місто під обстрілами.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік... Місто обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських", - повідомив він.

Гайдай також зауважив, що ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ.

Раніше повідомлялося, що російські війська мають певний успіх у просуванні до Лисичанська з півдня. Існує загроза атаки на околиці Лисичанська в найближчий тиждень.

Як раніше повідомляв УНІАН, Тошківка в Луганській області повністю окупована росіянами, окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України.

Голова військової адміністрації Сєвєродонецького району Роман Власенко заявив, що в Сєвєродонецьку не припиняються вуличні бої.

Тим часом генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що українські військовослужбовці мужньо захищаються від окупантів і в майбутньому можуть звільнити захоплену частину Донбасу.

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