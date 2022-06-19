Столтенберг заявив, що НАТО продовжить підтримку України, але воювати на її боці проти РФ не буде.

Українці мужньо захищаються від російських окупантів і в майбутньому можуть звільнити захоплену агресором частину Донбасу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Bild.

Головною умовою реалізації такого сценарію він назвав наявність у ЗСУ західної зброї.

"Хоча бої на Донбасі ведуться Росією з наростаючою жорстокістю, українські солдати чинять мужній опір. З більш сучасним озброєнням зростає ймовірність того, що Україна знову зможе витіснити путінські війська з Донбасу", - заявив він.

Також Столтенберг запевнив, що НАТО продовжить підтримувати оборонні зусилля України, однак не ставатиме частиною конфлікту.

"Ми допомагаємо країні, але солдатів НАТО в Україну посилати не будемо. Ми зміцнили власну оборону, направивши 40 тисяч військовослужбовців під командування НАТО. Ми охороняємо територію Альянсу на суші, на морі та в повітрі. Це чіткий сигнал Москві, щоб не було непорозуміння з приводу нашої готовності", - зазначив він.

Напередодні британський прем'єр Борис Джонсон після візиту до Києва назвав чотири кроки для зміцнення спроможності України для самозахисту від агресії Російської Федерації.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила зусилля на захопленні Донбасу. Нині тривають важкі бої за Сєвєродонецьк, ворог намагається закріпитися біля міста. Також російські війська намагаються перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.

За словами голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая, противник кинув всі ресурси на Сєвєродонецький напрямок і напрямок Золотого, Комишувахи, Попасної.

Водночас ЗСУ завдали значні втрати російським окупантам в районі Краснопілля Донецької області.

Крім того, як пишуть Українські ЗМІ, українські захисники "високоточними ударами" знищили мінімум сім складів з боєприпасами окупантів в Донецьку.