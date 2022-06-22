Американські аналітики вважають, що бої будуть нагадувати ті, які спостерігали в Маріуполі.

Російські війська мають певний успіх у просуванні до Лисичанська з півдня. Існує загроза атаки на околиці Лисичанська в найближчий тиждень.

Про це повідомили аналітики американського Інституту дослідження війни.

Зазначається, що наступ росіян на Лисичанськ є невдачею для української оборони в цьому районі. При цьому зазначено, що окупантам будуть потрібні затяжні бої з ЗСУ, щоб захопити місто. Подібні блокадні бої спостерігалися в Маріуполі та Сєвєродонецьку.

На думку аналітиків, росіяни спробують звести нанівець перевагу в обороні, яку українські військові отримали завдяки річці Сіверський Донець.

Як раніше повідомляв УНІАН, Тошківка в Луганській області повністю окупована росіянами, окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України.

Голова військової адміністрації Сєвєродонецького району Роман Власенко заявив, що в Сєвєродонецьку не припиняються вуличні бої.

Тим часом генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що українські військовослужбовці мужньо захищаються від окупантів і в майбутньому можуть звільнити захоплену частину Донбасу.

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