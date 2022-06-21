За словами Власенка, в Сєвєродонецьку обстрілюється промзона, житлова забудова біля промзон.

Тошківка у Луганській області повністю окупована росіянами, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова районної військової адміністрації Роман Власенко.

"Вуличні бої (у Сєвєродонецьку - УНІАН) не припинилися. Наші хлопці контролюють забудову навколо Сєвєродонецька, населені пункти-сателіти міста", - говорить він.

За словами Власенка, в Сєвєродонецьку обстрілюється промзона, житлова забудова біля промзон.

Він погодився з висновком фахівців Інституту вивчення війни про те, що цей тиждень може бути вирішальним, а бої ще більш інтенсивними.

За його словами, на лінії зіткнення зосереджені всі резерви особового складу і техніки ворога з окупованих територій.

"На сьогоднішній день, за нашою інформацією, Тошківка повністю окупована росіянами. Вони намагаються продавити оборону наших хлопців між Мирною Долиною і Гірським. Були зупинені вчора, але тиск триває", - каже Власенко.

Також він наголосив, що сьогодні фактично вся Луганська область - епіцентр протистояння між ЗСУ та російською армією.

"Такі ж потужні обстріли є в Лисичанській громаді, і в Гірській, і в Попаснянській - по всій лінії від Миколаївки до Тошківки та Устинівки", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в районі Сєвєродонецька йдуть вирішальні бої, тому що в планах росіян захопити всю Луганську область до 26 червня.

"Зараз тривають без перебільшення вирішальні бої в районі Сєвєродонецька. І плани ворога - дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня. Зараз російська армія кинула фактично всі свої сили і засоби для того, щоб штурмувати населені пункти навколо", - зазначила вона.

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