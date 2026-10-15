В Луцьку після атаки РФ частково зникло світло та вода, - ОДА

Сталося це в результаті атаки ворога по критичній інфраструктурі.

В Луцьку в четвер, 15 жовтня, ввечері після атаки російського реактивного безпілотника по критичній інфраструктурі частково зникло світло та водопостачання, повідомляє Суспільне Луцьк.

За даними журналістів, перебої з електро та водопостачанням спостерігаються в деяких мікрорайонах міста.

Очільник Волинської ОДА Роман Романюк повідомив в Telegram, що в повітряному просторі Волині перебувало три російські безпілотники, які було знищено.

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Однак, уламками збитого безпілотника в Луцькій громаді були пошкоджені лінії електропередач.

"Водночас уламками збитого безпілотника в Луцькій громаді були пошкоджені лінії електропередач. У зв’язку з цим є перебої з електро- та водопостачання", - йдеться в його повідомленні.

Романюк проінформував, що аварійні бригади вже працюють, також вживаються заходи для відновлення подачі води.

Атаки РФ по заходу України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що вранці 13 жовтня в селі Муроване Львівського району внаслідок падіння збитого безпілотника виникла пожежа в двох житлових будинках, пошкоджено три автомобілі. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що інформації стосовно постраждалих не надходило.

Також ми писали, що за словами радника президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергія (Флеша) Бескрестнова, Росія вивчає можливості атакувати західні області за допомогою реактивних "Шахедів". Флеш розповів, що протягом останніх кількох днів ворог запустив кілька десятків реактивних дронів із Криму через Одесу, вздовж Молдови, у західну частину України. Він зазначив, що чотири реактивні дрони долетіли до Львова, подолавши відстань у 820 кілометрів, а кілька з них дісталися ще далі - до Луцька, на відстань 880 кілометрів. Флеш зазначив, що "Герані-4" трималися на висоті 5-6 кілометрів і підтримували середню швидкість 320-380 км/год.

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