РФ атакувала дронами Львівщину: загорілись будинки, пошкоджено автомобілі

За попередніми даними, постраждалих немає, на місці працюють відповідні служби.

Вранці 13 жовтня в селі Муроване Львівського району внаслідок падіння збитого російського безпілотника загорілися два житлові будинки. Також пошкоджено три автомобілі. Інформації про постраждалих наразі немає. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги збитий ворожий безпілотник впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району. Горять два будинки", – написав він.

Крім того, внаслідок інциденту пошкоджено три автомобілі.

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На місці події працюють усі відповідні служби. Інформація щодо наслідків падіння безпілотника уточнюється.

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Як повідомляв УНІАН, внаслідок російського удару по Харкову ввечері 12 жовтня загинуло щонайменше троє людей. У Холодногірському районі ракета влучила в чотириповерховий житловий будинок і повністю зруйнувала під’їзд. Рятувальна операція триває.

Під час ліквідації наслідків обстрілу постраждав також рятувальник. Його госпіталізували. На інших місцях влучань зафіксували пожежі та руйнування.

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