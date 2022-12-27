Керівництво окупантів збільшило число патрулів, зазначили у Генштабі нашої армії.

У Луганській області зафіксовано збільшення випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій через значні втрати Росії у війні з Україною.

Для утримання контролю над ситуацією російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів, про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 вівторка, 27 грудня.

"У звʼязку зі значними втратами особового складу у Луганській області відзначається збільшення випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій", - розповіли у Генштабі.

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Ситуація в Луганській області під час війни з Росією - це треба знати

ЗСУ наприкінці літа пішли у контрнаступ. У регіоні вже звільнили від окупантів 12 населених пунктів.

Російські загарбники біля низки населених пунктів Луганської області не раз атакували позиції наших воїнів і отримували гідну відсіч.

19 грудня керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що в регіоні супротивник встановлює блокпости, щоб ловити своїх дезертирів, які втікають з передової.

27 числа журналісти дізналися, що вісім мобілізованих росіян втекли з Луганської області назад у РФ.

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