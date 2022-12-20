Загарбники продовжують зазнавати великих втрат у боях з ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські війська ліквідували понад 99,2 тис. російських окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого становлять близько 99 тис. 230 російських військових, із яких 430 ліквідовано минулої доби.

Також ворог втратив: танків ‒ 2 тис. 995 (7 за минулу добу), бойових броньованих машин ‒ 5 тис. 974 (5 за добу), артилерійських систем – 1 тис. 960 (7 за добу), реактивних систем залпового вогню – 410, засобів ППО ‒ 212, літаків – 281, гелікоптерів – 266 (2 за добу), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 тис. 680 (23 за добу), крилаті ракети ‒ 653, кораблі/катери ‒ 16, автомобільної техніки та автоцистерн – 4 тис. 599 (7 за добу), спеціальної техніки ‒ 177 (2 за добу).

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Війна в Україні – актуальне

Російські війська і надалі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Протягом 19 грудня ЗСУ відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів.

Під Бахмут, за словами самих військових, росіяни стягують усе, що є боєздатним. Однак у противника немає ні стратегічних, ні тактичних успіхів на цій ділянці фронту.

Водночас Росія перекидає у Білорусь нову партію техніки. Ні військові, ні аналітики не виключають, що ЗС РФ спробують піти у ще один "похід" на Київ.

ЗСУ продовжують знищувати бази і склади російських загарбників. Напередодні Генштаб підтвердив ураження місця скупчення сил і техніки ворога в районі Чаплинки Херсонської області.

Протягом 20 грудня українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ.

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