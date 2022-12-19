У Луганській області місцеві жителі не хочуть воювати, зазначив очільник ОВА.

На Луганщині російські окупанти масово встановлюють блокпости, щоб ловити своїх дезертирів, які втікають з передової.

Всередині російських окупаційних підрозділів немає загального порозуміння і злагодженої роботи, про це в ефірі телемарафону розповів начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"...вони бояться і розуміють, що позаду стоять загороджувальні загони, втікати назад вони не можуть. Зараз по всій Луганській області росіяни поставили величезну кількість блокпостів. Більшість із них спрямована не на безпеку, а на те, щоб ловити дезертирів, які втікають з передової", - зазначив чиновник.

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За його словами, місцеві жителі не хочуть воювати і намагаються будь-якими способами втікати від "мобілізації".

"Наразі не всі мають фінансову можливість дати хабар та виїхати в бік Росії. Деякі люди по пів року ховаються на горищах і в підвалах, щоб не йти на війну. Чоловіків на тимчасово окупованих територіях залишилося небагато", - додав він.

Ситуація в Луганській області сьогодні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку грудня на окупованій території Луганської області росіяни посилили заходи примусової "мобілізації".

Зокрема, у місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають "повістку" та відвозять до пункту збору "мобілізованих".

Варто зазначити, що, за офіційними даними, в Луганській області українські воїни вже звільнили від окупантів 12 населених пунктів.

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