Зокрема, закрито в’їзди до Рубіжного з напрямків Кремінної та Варварівки.

Російські окупанти посилюють адміністративно-поліцейські заходи на контрольованій ними частині Луганської області.

Про це повідомляється в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook. Зокрема, закрито в’їзди до Рубіжного з напрямків Кремінної та Варварівки.

"В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території Луганської області противник посилив адміністративно-поліцейські заходи", - йдеться у повідомленні.

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У місті обмежено переміщення цивільних осіб та посилено фільтраційні заходи.

Крім того, в Маріуполі окупаційна влада планує розгорнути підрозділи Росгвардії, особливого призначення та швидкого реагування, загальною чисельністю до 400 осіб.

Що відбувається на Луганщині сьогодні

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв про деокупацію 11 населених пунктів. Також він назвав причину, з якої Збройні Сили України просуваються на цьому напрямку не так швидко.

Гайдай вважає, що на відновлення Луганської області може знадобитися близько семи років.

Раніше група Сил спецоперацій показала, як українські військові ліквідували патруль окупантів у районі Кремінної на Луганщині.

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