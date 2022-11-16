Українські захисники продовжують звільняти Луганську область і нищити російських окупантів та ворожу техніку.
Так, група Сил спецоперацій України ліквідувала патруль російських загарбників у районі тимчасово окупованої Кремінної на Луганщині. Відео ліквідації оприлюднила прес-служба ССО в Facebook.
Спецпризначенці влаштували засідку та знищили кількох рашистів.
"Після успішно виконаного завдання українські воїни оперативно відійшли. Згодом український БПЛА зафіксував, як росіяни евакуйовують знищений патруль", – йдеться у повідомленні.
Війна в Україні: ситуація на Луганщині
Як писав УНІАН, наразі всього у Луганській області звільнено вже 12 населених пунктів.
Генштаб повідомляв, що в Луганській області окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєвєродонецьк та Рубіжне.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ стрімко, але обережно просуваються на Сватівському напрямку. Російські солдати масово гинуть, їхні тіла ніхто не евакуює.