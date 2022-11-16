БПЛА зафіксував, як росіяни евакуйовують знищений патруль.

Українські захисники продовжують звільняти Луганську область і нищити російських окупантів та ворожу техніку.

Так, група Сил спецоперацій України ліквідувала патруль російських загарбників у районі тимчасово окупованої Кремінної на Луганщині. Відео ліквідації оприлюднила прес-служба ССО в Facebook.

Спецпризначенці влаштували засідку та знищили кількох рашистів.

Відео дня

"Після успішно виконаного завдання українські воїни оперативно відійшли. Згодом український БПЛА зафіксував, як росіяни евакуйовують знищений патруль", – йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: ситуація на Луганщині

Як писав УНІАН, наразі всього у Луганській області звільнено вже 12 населених пунктів.

Генштаб повідомляв, що в Луганській області окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєвєродонецьк та Рубіжне.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ стрімко, але обережно просуваються на Сватівському напрямку. Російські солдати масово гинуть, їхні тіла ніхто не евакуює.

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